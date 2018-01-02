Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesindeki bulûğ çağı tanımlamasına bazı siyasilerden ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadeleri tepki çekmişti.

Bazı kadın ve çocuk dernekleri, ifadelerin "çocuk istismarı" içerdiğini belirterek, ifadeleri eleştirmişti.

Diyanetin aynı sözlüğünde Nikâh tanımlamasında bulûğ çağına erişmiş kişilerin evlenebilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesi, bazı gazeteler ve siyasiler tarafından Diyanet'in erken yaşta evliliklere destek verdiği yönünde yorumlanmıştı.

Image caption Sözlükteki nikâh maddesinde şu ifadeler yer alıyor: "Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter'dan Diyanet'e tepki göstermişti.

@ATuncayOzkan tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin DİYANET ÇOCUK İSTİSMARCILARINI AKLADI!



2017 yılında 387 çocuk istismara uğramış, ülkemiz çocuk istismarı konusunda dünyada 3.sırada iken Diyanet'in yaptığı rezil açıklamaya bakın; "KIZLAR 9, ERKEKLER 12 YAŞINDA EVLENEBİLİR"



Dinimizi ve çocuklarımızı bu kafadan korumalıyız! — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 2 Ocak 2018

"Erken yaşta evliliklere onay vermedik, vermeyeceğiz"

Diyanet'in tepki çeken konuyla ilgili açıklaması şöyle devam etti:

"Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikâhta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz.

Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir.

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir."

Sosyal medyada gelen tepkilere karşı bazı kullanıcılar Diyanet'in ifadelerinin bulûğ çağına girme yaşını, İslami kaynaklara dayandırarak açıkladığını söyleyerek eleştirilere karşı çıkmıştı.