Enflasyon 2017'yi yüzde 11,92'yle kapattı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında enflasyonun aylık bazda beklentilerin üzerinde, yüzde 0.69 arttı. 2017 yılı enflasyonu ise geçen yıla oranla yüzde 11.92'ye çıktı.

Reuters haber ajansının piyasa anketinde aylık enflasyonun yüzde 0,50 olması bekleniyordu.

Hükümetin Orta Vadeli Program'ında enflasyonun 2017'yi %9,5 seviyesinde tamamlaması öngörülmüştü. Merkez Bankası ise 2018-2020 dönemine yönelik enflasyon hedefini yüzde 5 seviyesinde belirlemişti.

Enflasyon verilerine bağlı olarak memur ve memur emeklilerine Ocak ayında toplam yüzde 5.66 zam hakkı doğdu. Buna 1,69 oranındaki ek zam da dahil.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında aylık bazda en hızlı artış yüzde 1,69 ile ulaştırma fiyatlarında gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay gıda enflasyonu ise aylık bazda yüzde 1,52 yükseldi. Gıda kalemi aynı zamanda enflasyon sepeti içinde yüzde 21,77 ile en yüksek ağırlığa sahip olan kalem.

Üretici fiyatlarındaki yıllık artış da 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.82 düzeyine yükseldi.

Enflasyon Kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarak yıllık bazda yüzde 12,98'e çıkmış, Aralık 2003'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye yükselmişti.

Ağustos ayında hükümet ile sendikalar arasındaki süren toplu sözleşme görüşmeleri sonucu, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin zam oranı hakkında uzlaşmaya varılmıştı.

Varılan anlaşmaya göre bu dönemlerde enflasyonun zam oranından yüksek çıkması durumunda devlet memurlara enflasyon farkı ödeyecek.

Kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zamları ise şöyle açıklanmıştı: 2018'in ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 3,5; 2019'un ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 5.