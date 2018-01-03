Van'da pusette bebeği olan kadına tekme atan kişi gözaltında

Van'da bir kişinin pusette bebeği olan kadına şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin yayımlanmasının ardından görüntülerdeki saldırgan bugün gözaltına alındı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün meydana geldiği belirtilen olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Van Emniyet Müdürlüğü görüntülerdeki şiddet uygulayan kişinin bulunması için araştırma başlatmış ve 7 kişilik özel bir ekip oluşturmuştu.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde bir erkeğin, ağlayan kadının üzerine yürüyerek önce dirsek sonra da tekme attığı görülüyor.

'Kadın ve bebeğe destek verilmeli'

Kadın hakları aktivisti Zozan Özgökçe, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada görüntülerin rahatsız verici olduğunu, Van Emniyet Müdürlüğü'nden bu kişinin bir an önce bulmasını istediklerini söylemişti.

Özgökçe, caddede tekme atan adamın bulunmasından sonra da kadına ve bebeğe destek verilmesi gerektiğini kaydederek, "Muhtemelen bu olay evde de devam ediyordur. Buna benzer maalesef çok olayla karşılaşıyoruz. Herkesi derinden üzen bu soruna sorumluların köklü çözüm bulmaların istiyoruz" dedi.