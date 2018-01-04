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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İdris Baluken, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016'da gözaltına alınıp Bingöl'de tutuklanmış, 30 Ocak 2017'de tahliye edilmişti.

Tahliye kararına yapılan itiraz üzerine Baluken hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

Baluken, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

TBMM'nin yasama dokunulmazlığını kaldırdığı Baluken halen Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.