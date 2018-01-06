Guardian: Kıbrıslı Türkler Ankara'nın artan dini etkisinden endişeli

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İngiliz Guardian gazetesi, Pazar günü Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerini ele alan haberinde, Kıbrıslı Türklerin Ankara'nın adada artan dini etkisinden endişe ettiğini ve Türk hükümetini adadaki yaşam tarzını değiştirmeye çalışmakla eleştirdiklerini yazıyor.

Helena Smith'in Lefkoşa'dan kaleme aldığı yazı "Kıbrıslı Türkler Pazar günü sandıklara, büyük Hala Sultan Camii'nin gölgesi altında gidecek" ifadesiyle başlıyor:

"Caminin temel taşı yaklaşık 4 yıl önce Gazimağusa yolu üzerinde uzak bir noktada duruyordu. Şimdi ise devasa kubbeleri ve minareleriyle, Doğu Akdeniz'deki en büyük camii. Birçokları için bu yapı, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs'ta hakimiyetini artırmaya çalışmasının sembolü."

Gazeteye konuşan Unite Cyprus Now (Birleşik Kıbrıs Şimdi) hareketinden Esra Aygın, "Bu camii Türkiye'nin bize empoze etmeye çalıştığı yaşam tarzı ve kültür değişikliğini temsil ediyor. (Cumhurbaşkanı) Mustafa Akıncı'nın elinin güçsüzleşmemesi ve uzlaşı isteyenlerin başarılı olması çok önemli" diyor.

Guardian'daki makalede Batı dünyasında Kıbrıslı Türklerin en liberal Müslümanlar olarak görüldüğü yorumu da yer alıyor: "Birçoğu alkol içiyor. Çoğunluk kadınların baş örtüsü takması fikrinden tiksiniyor ve aralarında şakalaşırken sadece cenaze için camiye gideceklerini söylüyorlar. Bu nedenle İslamileşme endişeyle karşılanıyor."

"Türkiye'nin ada kimliğinin kalbini oluşturan yaşam şeklini değiştirmeye kararlı olması, burada artan şekilde endişeli seslerin yükselmesine neden oluyor."

Gazeteye konuşan ve Ankara'nın politikalarına muhalif olduğu belirtilen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Şener Elçil de "Bize Sünni İslam'ın empoze edilmesini istemiyoruz ama Kıbrıslı Türklerin kültürünü ve kaderini değiştirmek ve düzeni radikalleştirmek üzrere sistematik olarak çalışılıyor" diyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Larnaka yakınlarındaki Hala Sultan Tekkesi'nde namaz kılan Kıbrıslı Türkler

'Türkiye 5 kıtada büyük camiler açıyor'

Guardian, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözetiminde, 5 kıtaya yayılan bir "büyük camiiler açma" programına giriştiğini yazıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Lefkoşa'da yaptırılan Hala Sultan Camii'nin temeli 2013'te atılmıştı. Caminin bu yıl içinde açılması bekleniyor. Guardian, camiinin 3 bin kişi kapasiteli olacağını belirtiyor. Cemaatin çoğunluğunu, 1970'lerde Kıbrıs'a Anadolu'dan gönderilen Türklerin oluşturacağı yorumu yapılıyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Şener Elçil şöyle devam ediyor:

"Kıbrıslı Türkler kendi ülkelerinde sadece azınlık olmakla kalmadı, [Türkiye] şimdi laik eğitim sistemini dini okullarla değiştirmeye çalışıyor. Buraya 400'den fazla imam misyoner olarak gönderildi. İngilzce yerine Arapça ve Kuran öğretiliyor. Milliyetçilik sorun olmuştu ama din Kıbrıs'ta hiçbir zaman çatışma konusu olmamıştı."

Guardian'ın makalesinde Kuzey Kıbrıs meclisinin önünde çoğunlukla gençlerin katıldığı gösteride, Ankara'nın ada kültürüne İslami kurallara daha yakın bir şekil vermeye çalışmasının protesto edildiği belirtiliyor. Gençlerin tepki gösterdiği uygulamalara örnek olarak da Ankara'nın üniversitelerdeki yüzme havuzlarında kadın-erkek ayrımı uygulamaya çalışması gösteriliyor.

'Dini liderler eleştirileri önemsemiyor'

Haberde "Dini liderler eleştirileri solcu muhalafeti olarak damgalayıp kestirip atıyor" ifadesi kullanılıyor.

Aynı zamanda Hala Sultan Tekkesi İmamı olan, Din İşleri Başkanlığı Güney Kıbrıs Temsilcisi Şakir Alemdar'ın adadaki dinlerarası diyaloğun çok başarılı olduğunu savunduğu belirtiliyor. Alemdar "Hala Sultan Camii ve tüm dini konular Kuzey'de solcu gruplar tarafından eleştiriliyor. Ama onlar, özellikle konu din ve İslam olunca her şeyi eleştiriyor. Eleştirilerin yanında çok destek de alıyoruz" diyor.

Makalede, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası arenada giderek yalnızlaşmasının da seçim döneminde gerilimi artırdığı belirtiliyor.