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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in davetlisi olarak gittiği Almanya'da Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği üye ülkeleri için faydalı olacağını belirten Çavuşoğlu "bu kazan-kazan bir durum" dedi.

İki bakan, sabah yaptıkları görüşme sonrası basına açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Almanya arasında geçen yıl yaşanan gerilimleri hatırlatarak "Her konuda hemfikir olamayız ama ilişkileri yeniden yoluna koymak konusunda samimiyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de diyalog çağrısında bulunarak Türk ve Alman hükümetleri arasında yaşanan sorunların üstesinden gelmenin iki ülkenin de önceliği olması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Bazı sorunlar yaşadık, ilişkilerimizde gerginlik de oldu ama biz iki Dışişlieri Bakanı olarak bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. İki devlet de, iki halk da gururludur, dolayısıyla her iki halk da baskıya tehdite boyun eğmez. Görüş ayrılıklarını bazen parantez içine alıp yola devam etmemizde fayda var".

Türkiye ile Almanya ilişkileri geçen yıl Türkiye'de tutuklanan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu Alman vatandaşları, İncirlik üssü, Türk siyasilerin Almanya'daki mitinglerine izin verilmemesi gibi konular krize sürüklenmişti.

Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin genişletilmesi talebine de Almanya sıcak bakmıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen yıl yaptığı açıklamalarda "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz" demişti. Merkel açıklamasında "Türkiye'nin gazetecileri ve aktivistleri hapse atmasından rahatsız olduğunu" da belirtmişti.

Türkiye ile AB, 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda 2016 yılında uzlaşmaya varmış, Avrupa Komisyonu, görüşmelere başlamak için AB Konseyi'nden yetki talep etmişti. Ancak bu yetki henüz verilmiş değil.

İki bakan Suriye, Irak, Yemen gibi bölgesel konularda ise tamamen görüş birliği içinde olunduğunu belirtti.