Fotoğraflarla: Edirne'de Bocuk Gecesi

Geleneksel Bocuk Gecesi, 6 Ocak Cumartesi gecesi Edirne'de kutlandı.

Telif hakkı SEDAT SUNA / EPA

Her yıl kutlanan Bocuk Gecesi bu yıl da renkli geçti.

Telif hakkı SEDAT SUNA / EPA

Edirne'nin Keşan ilçesinin Çamlıca köyünde kadınlar yüzlerini korkutucu makyajlarla süsledi.

Telif hakkı SEDAT SUNA /EPA

Sokaklara üzerleri beyaz örtülerle kaplı kuklalar yerleştirildi.

Telif hakkı SEDAT SUNA / EPA

Maskeler takan insanlar, evlerin kapısını çalarak komşularını korkutmaya çalıştı.

Telif hakkı SEDAT SUNA / EPA

Bocuk Gecesi'nin fotoğrafları, European Photopress Agency'den Sedat Suna'nın objektifine böyle yansıdı.

Telif hakkı SEDAT SUNA / EPA

Gece boyunca sokakta ateşler yakıldı.

Telif hakkı SEDAT SUNA / EPA

Bocuk Trakya bölgesinde kışın en soğuk gecesi anlamına geliyor.

Telif hakkı SEDAT SUNA / EPA

Köy kahvesinde yüzlerini boyayanların yanı sıra makyaj yapmayanlar da vardı.

Telif hakkı SEDAT SUNA / EPA

Fotoğraflar: Sedat Suna, European Photopress Agency