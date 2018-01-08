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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 3 Kasım 2019'da düzenlenmesi planlanan genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini söyledi.

Ankara'da medya temsilcileriyle düzenlediği toplantıda konuşan Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile ittifak ve cumhurbaşkanlığına dair şu açıklamaları yaptı:

"MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'le ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak tartışılan konuşan Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya bizim gündemimize düşmektedir. İleri ki günlerde, arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür."

"MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla Erdoğan'ı destekleme kararı aldık."

Bahçeli "Benim aklım hep Türkiye'dir arkadaşlar. MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel başkan aday olmayacaktır. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir" diye konuştu.