Juncker: Gazeteciler hapiste olduğu sürece Türkiye-AB ilişkileri gelişmez

Telif hakkı AFP Image caption Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gazeteciler hapiste olduğu müddetçe Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin gelişemeyeceğini söyledi.

AB'nin yeni dönem başkanı Bulgaristan'ı ziyaret eden Juncker, "Gazeteciler Türk hapishanelerinde olduğu müddetçe bir gelişme olacağını düşünmüyorum" dedi.

Juncker bu açıklamayı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Borisov ise Türkiye ile yapılan göçmen anlaşmasının önemli olduğunu vurguladı.

'Türkiye önemli bir partner'

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ise AB dönem başkanlığını Türkiye ile birliğin ilişkilerinin geliştirilmesi için kullanmak istediklerini söyledi.

Zaharieva, "Türkiye'nin Avrupa ile mülteciler, terörizm, ekonomi ve enerji gibi birçok alanda önemli bir partner olduğuna inanıyoruz. Onlarla ilişkimizi sorunları saklamadan geliştirmeye çalışmalıyız" dedi ve ekledi:

"Türkiye'nin AB'ye üye olması gerçekçi olsun olmasın, onlarla nasıl bir ilişkimiz olması gerektiğini dürüst bir şekilde konuşmalıyız."

Bulgar bakan bununla birlikte Avrupa'nın Türkiye'den hukukun üstünlüğüne ve medya bağımsızlığına uymasını beklediğini vurgulayarak, "Türk hükümetinin gazetecilere karşı tavrını gözden geçireceğini gerçekten umuyorum. Bu gelecekteki ilişkilerimizi daha çok kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

Telif hakkı EPA Image caption Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutukluluklarıyla ilgili 'hak ihlali yaşandığına' hükmettiği Mehmet Altan ve Şahin Alpay için avukatları tarafından yapılan tahliye talepleri reddedilmişti.

Mahkemeler kararlaraına gerekçe olarak, AYM'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamasını göstermişti.

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım, AYM'nin kararını eleştirmiş, "Mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır" demşti.