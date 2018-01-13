Rauf Denktaş'ın BBC röportajları

BBC Arşivleri'nde Türkiye'de bu hafta, Kıbrıslı Türk lider Rauf Denktaş'ın 1977, 1978 ve 1983'te BBC'ye verdiği röportajların önemi bölümlerini yayımlıyoruz.

Denktaş 1977'deki röportajında, Kıbrıslı Rum lider Makarios'un ölümü ardından adanın geleceğiyle ilgili soruları yanıtlıyor.

1978'deki röportajında Denktaş, Kıbrıs Türk tarafı adına çözüm önerilerini anlatıyor.

1983'teki röportaj ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından hemen sonra gerçekleştirilmiş. Denktaş bu röportajda, KKTC'nin ilanına tepki gösteren İngiltere'yi eleştiriyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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