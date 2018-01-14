Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz
- 14 Ocak 2018
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz