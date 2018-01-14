Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz

  • 14 Ocak 2018
SON DAKIKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz