Erdoğan: ABD sınırımızda terör ordusu kuruyor

Telif hakkı DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik 'sınır gücü' kuracağını açıklamasına tepki göstererek "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" dedi.

Ankara Sincan'da bir fabrikanın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini de ekledi.

Kurulacak sınır gücünü "terör ordusu" olarak niteleyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. TSK, Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekât her an başlayabilir."

'Ardından sıranın diğer bölgelere geleceğini' de belirten Erdoğan, "Bizim tüm müttefiklerimize söyleyeceğimiz şudur: Teröristlerin üniformaları üzerindeki işaretlerinizi söküp alın ki, teröristlerle birlikte onları da toprağa gömmek mecburiyetinde kalmayalım" dedi.

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon dün, Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıklamıştı.

Reuters, bir kısmı Türkiye sınırında görev yapacak bu gücün yarısının Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşacağını duyurdu. Koalisyonun Halkla İlişkiler Ofisi, Reuters'a gönderdiği e-postada, Sınır Güvenlik Gücü'nün yarısının SDG'lilerden oluşacağını doğruladı.

SDG'nin ana gövdesini Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

"Vurmaya devam edeceğiz"

"Bir terör örgütü, başka bir terör örgütüyle yok edilemez" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Affedersin kıçı kirli bazıları, Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Tehdit sallamak suretiyle Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, PYD'ymiş, YPG'miş, DEAŞ'mış. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Şu an obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında kurulacak gücün hedefinin Türkiye olduğunu da iddia etti:

"Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız."

"Stratejik ortağın karşısında rezil rüsva olacaksın"

Erdoğan, ABD'nin bölgeye gönderdiği silahların bir gün kendilerine dönebileceğini de söyledi:

"Nedir? Orada 30 bin terör örgütü kurmuş. Onlara şu an itibarıyla 4800 TIR silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder, o 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da kusura bakma rezili rüsvan olacaksın.

"İki gün sonra başları dara düştüğünde, oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olanlar da işte bu teröristlerdir. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz"

Sınır gücü kurulacağı haberine Ankara'dan ilk açıklama dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelmiş, Kalın "Meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" demişti.