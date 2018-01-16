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Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin, büyük bölümünü Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte Türkiye sınırında koruma gücü oluşturma planına tepki gösterdi. Yıldırım, "Dost bildiğimiz bazı ülkeler hem de NATO içinde olanlar bize karşı terör faaliyeti yürütenlerle beraber bir ordu kuruyorlar" dedi.

Ankara'da Anadolu Yayıncılar Derneği 3. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuşan Yıldırım, NATO'nun sınırlarının, Türkiye'nin güney sınırları olduğunu vurguladı.

"NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı?" diye soran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz."

Çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz?

Başbakan Yıldırım, "Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz" dedi ve bu çağrısını "Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor" ifadelerini kullanarak yaptı.

Bugüne kadar egemenlik haklarından zerre kadar taviz verilmediğini de vurgulayan Başbakan "Bundan sonra da hiçbir güç ayyıldızlı bayrağı indiremez, bu ezanları dindiremez, bu milleti bölemez, ayrıştıramaz" diye konuştu.

Erdoğan 'ABD terör ordusu kuruyor' demişti

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon Cumartesi günü Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıklamıştı.

Koalisyonun Halkla İlişkiler Ofisi, Reuters haber ajansına gönderdiği e-postada, Sınır Güvenlik Gücü'nün yarısının SDG'lilerden oluşacağını doğrulamıştı.

SDG'nin ana gövdesini Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazar günü yaptığı konuşmada, kurulacak sınır gücünü "terör ordusu" olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. TSK, Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekât her an başlayabilir" demişti.