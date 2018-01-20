1989 yılında Türkiye: Küçük Emrah, başörtüsü eylemleri, 1 Mayıs, Kim Bunlar programı, üniversiteler...

BBC Arşivleri'nde Türkiye'de bu hafta, gençlik programı Rough Guide'ın 1989 yılındaki Türkiye bölümünün ilk kısmını yayımlıyoruz.

Başörtüsü eylemleri, öğrenci örgütlenmeleri, 1 Mayıs, futbol, mizah arabesk müzik programda işlenen konular arasında.

Programı bir dönemin ünlü sunucuları Magenta de Vine ile Sankha Guha sunuyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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