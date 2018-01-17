SenDeAnlat: Görüşlerinizi bizimle paylaşın

BBC Türkçe'nin "#SenDeAnlat" haber dosyası dikkatinizi çekti mi?

2017'nin en önemli gündem maddelerinden olan ve "#MeToo" ve benzeri kampanyalarla Batı'da büyük ses getiren kadına yönelik taciz konusu, dosyamızın çıkış noktası.

Türkiye de bu gibi kampanyalara yabancı değil.

Biz de buradan hareketle cinsel şiddet başta olmak üzere, kadınların karşılaştığı sorunları mercek altına alacağız.

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