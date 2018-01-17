MGK'dan Afrin mesajı: Gereken adımlar derhal ve kararlılıkla atılacak

Telif hakkı DHA Image caption MGK (Arşiv)

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, "Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır" denildi. Kurul, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 19 Ocak'ta sona erecek olan OHAL'in de 6. kez uzatılmasını tavsiye etti.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TSİ 15:20'de başlayan MGK toplantısı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası yazılı bir bildiri yayımlandı.

Bildiri metni şöyle:

"Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.

"Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.

"Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.

"Müttefiklerimizinden barış için aynı ilkeli tutumu bekliyoruz."

Türkiye, Suriye'nin batısındaki Afrin bölgesine askeri operasyon düzenlemeye hazırlanıyor.

Hatay ve Kilis sınırına tank, top, zırhlı araç sevkiyatı Salı günü de sürdü.

Komando birliklerinin de Reyhanlı ve Hassa'ya ulaştığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü TBMM'de AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız" demişti.

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan ABD liderliğindeki koalisyon güçleri ise Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında Suriye'nin kuzeyinde "Sınır Güvenlik Gücü" oluşturulacağını açıklamıştı.

Bu silahlı grubun büyük bölümünü SDG'nin omurgasını oluşturan ve Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG oluşturacak.

Bakanlar Kurulu da toplandı

MGK'dan sonra bu akşam Bakanlar Kurulu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda öncelikle Afrin'e olası operasyon ve OHAL'in uzatılmasına yönelik olarak MGK'da ele alınan tavsiye kararı ele alındı.