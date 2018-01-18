Suriye: Türk savaş uçakları saldırırsa düşürmeye hazırız

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Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türk savaş uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Afrin'e düzenlenecek herhangi bir operasyonun da 'saldırı eylemi' olarak algılanacağını ifade etti.

Mekdad, "Türkiye hükümetini bu yönde bir adım atmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'nın konuşlandırdığı S-400 füze bataryaları, ülkedeki hava savunma sisteminin temelini oluşturuyor.

Rusya ile diplomatik temaslar

Ankara, Afrin'deki gelişmelerin ve ABD'nin bölgede atmayı planladığı adımların Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından tehdit olduğunu vurgulayarak Afrin'e yönelik operasyonun kısa süre içerisinde başlatılacağını ifade ediyor.

Bölgedeki hava sahasını kontrol eden Rusya ile görüşmeler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'nın tepkisini çeken 'sınır güvenlik güçleri' oluşturulacağı yönündeki bilginin doğru olmadığını ifade etmişti.