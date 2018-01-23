Suriyeli hattat Mahouk: Hat benim özgür olabildiğim tek alan

Haber ve video: Fundanur Öztürk - Osman Kaytazoglu

Suriyeli hat sanatçısı Imad Mahouk'un hayatı önce ilkokulda, sonra da iç savaşın başlamasıyla değişti. Öğretmeni Arapça'daki 'vav' harfini çok güzel yazdığını söyleyince hattatlığa adım attı. Ardından da hat için sık sık geldiği İstanbul'a, iç savaşın başlamasıyla, göç etmek zorunda kaldı. Şimdi 'aşığım' dediği İstanbul'da sergiler açıyor ve hat sanatını, 'özgür olabildiğim tek alan' diyerek tarif ediyor.

'Vav' harfiyle değişen bir hayat

Imad Mahouk, Suriye'deki iç savaşın ardından ailesiyle birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteciden biri. Mahouk ile İstanbul Fatih'teki evinde buluşuyoruz.

Mahouk lisans eğitimini atom fiziği üzerine yapsa da, üniversiteden mezun olur olmaz hat sanatını icra etmeye koyulmuş. Hat sanatına olan yatkınlığının ise ilk defa ilkokul öğretmeni tarafından fark edildiğini söylüyor:

"Annem ve babam üniversitede fizik okumamı istemişti, bu nedenle mezun olduktan sonra diplomamı annem ve babama verdim ve 'Bu benden size hediye' dedim. Ama ben tekrar, fizikten daha çok sevdiğim hat işime dönecektim."

"İlkokul öğretmenim yazdığım 'vav' harfinin çok güzel olduğunu söylüyor, çok şaşırıyordu. Öğretmenimin bu sözü hala kulaklarımda çınlıyor, çünkü o an benim için hat sanatımın başlangıcıydı. Onun sayesinde ben de doğuştan yeteneğimin farkına vardım."

Mahouk, hat sanatına yönelmesinde babasının da etkisinin olduğunu söylüyor:

"Babam devlet memuruydu ve o zamanlar teknoloji olmadığı için, tüm resmi yazışmalarını el yazısıyla yapıyordu. Babamın da el yazısı çok güzeldi ve beni çok etkiledi. Hala babamın seviyesine ulaşamadım."

İç savaş başlamadan önce Suriye'deki yaşamıyla ilgili sohbet ediyoruz. O yıllardan BBC'ye aşina olduğunu, çünkü saatler süren çalışmaları esnasında BBC radyolarını dinlediğini söylüyor.

'Hat yaparken BBC radyosunu dinlerdim'

Aslında Mahouk için radyo, çalışmalarındaki derin sessizliği bölen bir araç olarak hayatında yer buluyor:

"Saatlerce sessizlikte çalıştığınız zaman, arka fonda bir sese ihtiyaç duyuyorsunuz. Yalnız başınıza oturduğunuzu hissettirmeyecek bir sese ihtiyacınız oluyor. O yüzden her zaman BBC ve Suriye radyosunu dinlerdim çünkü Halep'te bir tek onlar çekiyordu."

Mahouk, hat sanatına dair herhangi bir teorik eğitim almış olmamasına rağmen, Suriye'de başladığı bu işi Türkiye'de de profesyonel olarak sürdürüyor.