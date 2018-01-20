Genelkurmay: Afrin'den açılan ateşe karşılık verildi, örgütün barınak ve sığınakları vuruldu

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verdiği ve PKK ile Halk Savunma Birlikleri'ne (PYD) ait barınak ve sığınakları vurduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, dün ve bugün PYD tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildi.

AA haberinde, "meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğu" ve örgütün barınak ile sığınaklarının vurulduğu ifade edildi.

TSK, dün de yine "meşru müdafaa kapsamında" Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden Afrin'e en az 40 top atışı yapmıştı.

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AHaber'de gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Afrin'den gelen atışlara verilen karşılıkla operasyonun "fiili olarak başladığını" ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Cumartesi günü Elazığ'daki konuşmasında verdiği bir haftalık süre de doldu. Erdoğan konuşmasında, "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarını yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" demişti.

Bu sözlerin ardından Türkiye'nin Afrin'e yönelik bir operasyon yapacağı beklentisi artmıştı.

Afrin neden önemli?

Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesiyle PYD'nin denetimi altında bulunuyor.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı olan YPG, ABD'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelesinde sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor.

Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Kürtlerin "kanton" olarak ilan ettiği 2014 yılından bu yana Afrin de Suriye'nin kuzeyinde kurulan özerk yönetimin parçalarından birini oluşturuyor. Ancak, Afrin'in özerk yönetim ilan edilen diğer bölgelerle fiziki bir bağı bulunmuyor.

Türkiye'nin 2016 yılında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı, sadece sınırın Suriye tarafındaki IŞİD varlığını sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda iki özerk Kürt bölgesi Afrin ve Kobani arasında bir tampon bölge oluşturarak, Kürtlerin Suriye'de Türkiye sınırı boyunca uzanan bir koridor oluşturmasını engelledi.

Şu anda Fırat Nehri'nin batısında Azez'den Cerablus'a dek uzanan ve Kürt özerk bölgeler arasında "tampon bölge" oluşturan alan TSK'nın korumasında ve Özgür Suriye Ordusu'nun denetiminde bulunuyor.