Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır, bunu Münbiç takip edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde kontrolü 2012 yılından bu yana Kürtlerin elinde olan Afrin'e yönelik operasyonun sahada fiilen başladığını söyledi.

Kütahya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İlk Kongresi'nde bir konuşma yapan Erdoğan, Afrin'i Menbiç operasyonunun takip edeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta Cumartesi günü Elazığ'daki konuşmasında verdiği bir haftalık süre doldu. Erdoğan, Elazığ konuşmasında, "Afrin'de "teröristler teslim olmazsa orayı başlarını yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hafta boyunca Suriye sınır bölgesine askeri sevkiyat yaptı ve takviye birlikler gönderdi. Dün ve bugün de TSK'nın "Afrin'den gelen taciz ateşlerine karşılık verdiği" ve top atışı yaptığı açıklandı.

Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesiyle birlikte Demokratik Birlik Partisi'nin (YPG) silahlı kanadı PYD'nin denetimi altında bulunuyor. Türkiye, PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Erdoğan: Irak sınırına kadar temizleyeceğiz

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) örgütünün Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısı olarak görülen Suriye'nin kuzeyindeki Menbic kenti, Ağustos 2016'da Kürt ve Arap birliklerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolüne geçti. SDG'nin ana gövdesini ise YPG oluşturuyor.

Türkiye, ABD'nin SDG'nin içindeki Kürt güçlerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceği yönünde söz verdiğini ve bu sözün aradan geçen zaman içerisinde tutulmadığını savunuyor.

Erdoğan, bugün Kütahya'daki konuşmasında, Irak'a kadar sınırın Suriye tarafının temizleneceğini söyledi.

Erdoğan, "Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur" diye konuştu.

Erdoğan, Suriye halkını "çoluk çocuk demeden katleden herkesin işgalci" olduğunu da sözlerine ekledi.

Erdoğan: Bizi kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar

Erdoğan konuşmasında ABD'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü ve ABD'nin söylediklerinin artık Türkiye'yi hiç ilgilendirmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri'ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK'dır, bu örgütün adı PYD'dir, bu örgütün adı YPG'dir" dedi ve şunları ekledi:

"Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki 'Ordu kuracağız', öteki 'Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da 'Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor."