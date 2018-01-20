TSK: Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı

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Türk Silahlı Kuvvetler, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldı" denildi.

Açıklamada, harekatın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Haber kanallarının Hatay'dan yaptıkları canlı yayınlarda ve ajansların geçtiği görüntülerde sınırın Suriye tarafındaki dağlık arazide dumanların yükseldiği görüldü.

Doğan Haber Ajansı (DHA), uçakların bombalamasına eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldığını bildirirken, Anadolu Ajansı (AA) da Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin bir bölümünün "Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara" girmeye başladığını da ifade etti.

Çavuşoğlu ile Tillerson telefonda görüştü

Afrin'e hava operasyonu düzenlendiğine dair ilk açıklama bundan kısa bir süre önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapıldı.

Yıldırım, Bilecik'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şu an itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulüm eden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ (IŞİD Irak-Şam İslam Devleti) unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AA görüşmenin ABD tarafının talebiyle gerçekleştiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, Afrin'e operasyonun sahada fiilen başladığını ve bunu Menbiç'in takip edeceğini söylemişti.

AA'nın haberinde, Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensuplarının zırhlı araçlarla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptığı ve ilk etapta herhangi bir direnişle karşılaşmadıkları belirtildi.

Afrin neden önemli?

Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesiyle Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) denetimi altında bulunuyor.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu PYD'nin silahlı kanadı olan YPG, ABD'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelesinde sahadaki en önemli ortakları arasında yer alıyor.

Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Kürtlerin "kanton" olarak ilan ettiği 2014 yılından bu yana Afrin de Suriye'nin kuzeyinde kurulan özerk yönetimin parçalarından birini oluşturuyor. Ancak, Afrin'in özerk yönetim ilan edilen diğer bölgelerle fiziki bir bağı bulunmuyor.

Türkiye'nin 2016 yılında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı, sadece sınırın Suriye tarafındaki IŞİD varlığını sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda iki özerk Kürt bölgesi Afrin ve Kobani arasında bir tampon bölge oluşturarak, Kürtlerin Suriye'de Türkiye sınırı boyunca uzanan bir koridor oluşturmasını engelledi.

Şu anda Fırat Nehri'nin batısında Azez'den Cerablus'a dek uzanan ve Kürt özerk bölgeler arasında "tampon bölge" oluşturan alan TSK'nın korumasında ve Özgür Suriye Ordusu'nun denetiminde bulunuyor.