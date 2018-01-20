TSK: Zeytin Dalı Operasyonu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı" denildi.

Açıklamada, harekatın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütüldüğü belirtildi.

TSK akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada ise yedi bölgede 108 hedefin vurulduğunu ve harekata katılan 72 uçağın üslerine döndüğünü duyurdu.