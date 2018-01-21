Kabil'de otele saldırı: 14'ü yabancı en az 19 ölü

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumartesi gecesi Intercontinental Hotel'in restoranını hedef alan silahlı saldırganların en az 19 kişiyi öldürdüğü açıklandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, kurtarılanlar arasında 41 yabancı olduğunu, yedi kişinin de yaralandığını duyurdu.

Cumartesi gecesi yerel saatle 21:00 sularında yaşanan olayda, bir grup silahlı şüpheli, altı katlı Intercontinental Hotel'in restoranını bastı. Afganistan askeri birimleri, gece boyunca binanın kontrolünü saldırganlardan geri almak için büyük bir operasyon yürüttü.

Operasyon sonucunda 160 kişi binadan kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danesh, 5 saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı.

Yerel medya, hayatını kaybedenler arasında Venezuela ve Ukrayna vatandaşları olduğunu da yazdı.

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"Yabancılar nerede?"

BBC'ye güvenlik nedeniyle ismini vermeden konuşan bir görgü tanığı, silahlı saldırı sırasında restorandaydı.

Baskın sırasında oğluyla akşam yemeği yiyen görgü tanığı, silahlı saldırganların aniden havaya ateş açmaya başladığını söyledi. Yabancı olduğu düşünülen bir kadını öldüren saldırganlar, daha sonra silahın namlusunu görgü tanığına doğrulttu.

Görgü tanığının "Ben Afganım" diye bağırması üzerine, saldırganlardan biri "Biz Afganları öldürmüyoruz. Yabancılar nerede?" diye bağırarak dışarı çıktı.

İçeride panik sürerken, Afgan askerleri binanın kontrolünü geri almak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Taliban örgütünden bir sözcü, saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı. Açıklamada Taliban'ın "onlarca yabancı istilacıyı ve onların kuklalarını öldürdüğü" öne sürüldü.

Telif hakkı EPA Image caption 150'den fazla kişi kendi çabalarıyla otelden kaçtı. Bazıları balkondan atlayarak kurtulmaya çalışırken yaralandı.

"Otelin içindeki biri yardım etmiş olabilir"

Afgan havayolu şirketi Kam Air, saldırı sırasında 40 kadar çalışanının otelde bulunduğunu, en az 10 çalışanlarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Afgan İçişleri Bakanı Wais Barmak, otelin güvenliğini polisten alıp özel bir şirkete teslim etmiş olmalarının, bir hata olduğunu söyledi. Barmak, saldırının otelin içindeki bir kişi aracılığıyla planlandığına ilişkin bulgular olduğunu da sözlerine ekledi.

Televizyon kanalları, balkonlardan çarşaflarına tutunarak inmeye çalışanların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde otelden yoğun bir siyah duman yükseldiği dikkat çekti.

Kabil'de Mayıs ayında en az 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı araçlı saldırı sonrası, güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı.

Intercontinental Otel, Kabil'deki en lüks iki otelden biri. Otelde bugün bilişim teknolojileri konferansı yapılması planlanıyordu.

Kabil'de askeri yerleşkeye saldırı