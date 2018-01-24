Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumartesi başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3. gününde, Fırat Nehri'nin batısındaki Azez'den de operasyon başlattığını bildirmişti.
BBC'nin ekibi TSK'nın izniyle Azez'e ulaşan ilk uluslararası gazeteciler oldu.
Video: Göktay Koraltan
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