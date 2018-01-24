BBC ekibi Azez'de
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BBC Azez'de: Zeytin Dalı Harekatı sürerken kentten özel görüntüler

  • 24 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumartesi başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3. gününde, Fırat Nehri'nin batısındaki Azez'den de operasyon başlattığını bildirmişti.

BBC'nin ekibi TSK'nın izniyle Azez'e ulaşan ilk uluslararası gazeteciler oldu.

Video: Göktay Koraltan

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