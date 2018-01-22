Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3. gününde Afrin'de 2. cephe

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3. gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, Azez'den ikinci bir cephe açarak Afrin'e girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile bir mutabakata vardıklarını söyledi ve "Afrin hallolacaktır. Afrin'den geri adım atmak yok" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'yi, "Kürtler arasında ayrılıkçılığı kışkırtmakla" suçladı.
YPG ise Rusya'nın kendisine ihanet ettiğini ve "Kürtleri açık bir şekilde sattığını" belirtti.
- YPG: Rusya Kürtlere ihanet etti, açık şekilde bizi sattı
- Afrin'de kilit aktörler kim?
- Zeytin Dalı Harekâtı için Suriye’deki aktörler ne diyor?
- 5 soruda Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı
- Zeytin Dalı Harekatı: Türkiye'yi Afrin'de ne bekliyor?
- Analiz: Afrin terörizmle mücadelede stratejik önemde
- Analiz: Zeytin Dalı'nın vadetmediği barış
- Guardian yazarı Simon Tisdall: 'Erdoğan'ın kumarı, ters tepebilir'
- Independent yazarı Patrick Cockburn: Rojava'nın geleceği pamuk ipliğine bağlı