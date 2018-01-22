Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3. gününde Afrin'de 2. cephe

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3. gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, Azez'den ikinci bir cephe açarak Afrin'e girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile bir mutabakata vardıklarını söyledi ve "Afrin hallolacaktır. Afrin'den geri adım atmak yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'yi, "Kürtler arasında ayrılıkçılığı kışkırtmakla" suçladı.

YPG ise Rusya'nın kendisine ihanet ettiğini ve "Kürtleri açık bir şekilde sattığını" belirtti.