Times: Erdoğan, Kürtlerin Suriye savaşının kazananı olmasını engellemek konusunda kararlı

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İngiltere'de yayınlanan Times gazetesinde yer alan ve Hannah Lucinda Smith imzasını taşıyan yazıda, Zeytin Dalı Harekâtı ile Ankara'nın Washington ile Suriye'deki müttefiki YPG arasını bozmaya çalıştığını yazıyor:

"Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı ayaklanmalar ilk başladığında, Türkiye Orta Doğu için model bir ülke olarak gösteriliyordu.

"Cumhurbaşkanı [Recep Tayyip] Erdoğan'ın İslami demokrasi anlayışı Batı tarafından alkışlanıyor, Erdoğan bölgedeki ezilmişlerin sesi olarak görülüyordu.

"Ankara'nın, Arap Baharı'ndan en çok güçlenerek çıkan aktör olacağı düşünülüyordu.

"O düşünce artık ortada yok. Türkiye'nin radikal İslamcıların içine sızdığı Suriye muhalefetine sırtını dönmemek konusundaki inatçılığı, Batı'yı farklı yerlerde müttefikler aramaya yöneltti. Bu gelişme Türkiye'yi giderek daha izole hale, Erdoğan'ı ise dışlanmış hale getirdi.

"Giderek tonu yükselen açıklamalarına ek olarak son olarak da Suriyeli Kürtlere yönelik başlattığı harekât uluslararası imajını zedelemiş ve Batılı müttefiklerini de rahatsız etmiş durumda.

"Suriye'de savaş dağınık bir sona doğru yaklaşırken, Türkiye ortadaki enkazdan koparabildiğini almaya çalışıyor.

"Türkiye sınırında bir Kürt yapılanmasını engellemek Erdoğan'a ülkesinde çok büyük bir itibar kazandırır. Türkiye'de YPG'ye karşı antipati son derece yaygın.

"Türkiye, YPG'nin bağlı olduğu PKK'nın 30 yılı aşkın süredir devam eden terör saldırılarına maruz kalmış bir ülke.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 2016'da, 20'nin üzerinde bombalı saldırı düzenlenmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık sorunları kapımıza gelmeden çözeceğiz' demişti.

"Türkler 2015'te barış sürecinin sonlanmasının ardından İstanbul ve Ankara'da bombalı saldırılar düzenleyip sivilleri öldüren, güneydoğuda ise yüzlerce güvenlik gücünün hayatını kaybetmesine neden olan bu örgütle bağlantılı savaşçıların ABD tarafından eğitilip silahlandırılması fikrini hazmetmek istemiyor.

"Ankara, Suriye'de YPG'ye bir alan açılması durumunda ABD'nin verdiği silahların sınırın Türkiye tarafına sızacağı ve Türkiye'ye karşı kullanılacağı uyarısını yapıyor. Bu hiç de çılgınca bir iddia değil.

"YPG'nin en deneyimli savaşçıları, Türkiye'de barış süreci devam ederken Suriye'ye geçip örgüte dahil olan PKK'lılar. IŞİD'e karşı savaş noktalanmışken aynı silahlı gruplar tekrar sınırın Türkiye tarafına geçebilir.

"Afrin kendi başına Erdoğan için büyük bir hedef değil. Erdoğan'ın asıl amacı, ABD ve YPG ortaklığını bozmak. Washington Afrin'de YPG'nin yardımına gitmeyeceğini açıkladı.

"Rojava'da YPG'ye verdiği desteği izah etmek için de lafı çevirdi, oradaki güçlerin birden fazla etnik grubu barındırdığını ifade etti.

"Ancak Rojava'daki birçok YPG savaşçısının mevcut pozisyonlarını terk edip Afrin'de Türkiye'ye karşı savaşmaya gitmek üzere açıklamalar yapması, ABD'yi zor durumda bırakıyor.

"ABD daha ne kadar Suriye'de desteklediği Kürtlerin sadece IŞİD'le savaşa odaklanmış gruplar olduğunu iddia edebilir?

"Afrin operasyonunun zamanlaması da manidar. Harekât, ABD'nin sınır güvenlik gücü açıklamasından sadece bir hafta sonra başlatıldı.

"Sınır gücü açıklaması, Ankara için Washington'un Kürtlere desteğini IŞİD sonrası dönem sürecinde de devam ettireceği yönünde bir sinyaldi. Türkiye için bu adımla ABD fazla ileriye gitti.

"Erdoğan Suriye krizinden galip taraf olarak çıkamayacağını artık biliyor. Ama Kürtlerin de bu savaşın mutlak galibi olmasını engellemek için son derece kararlı."