TSK'dan Afrin açıklaması: En az 260 terörist öldürüldü

Telif hakkı Reuters Image caption Afrin'in kuzeyinde Burseya Dağı yakınlarındaki Türk askerleri

Genelkurmay Başkanlığı, Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17:00'den itibaren başlatılan "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde devam etmektedir" şeklinde başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir."

"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

Açıklamada ayrıca Çarşamba günü Ömer Uşağı Kuzeyi bölgesinde girilen çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar 3 asker (Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özkalkan, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı) yaşamını yitirdi.

Telif hakkı AFP Image caption Afrin'de hayatını kaybeden Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özkalkan için düzenlenen cenaze töreni

Akar'dan Özalkan ailesine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, harekâtta yaşamını yitiren ilk Türk askeri olan Musa Özalkan'ın Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Ülkemiz için yapmamız gereken neyse dün yaptığımız gibi bugün de yapacağız. Orada şehitlerimiz, yaralılarımız olacak ama bunun ötesinde ehemmiyetli bir husus var ki, bu şehitlerimizin bugüne kadar olan şehitlerimizin kanı yerde kalmadığı gibi Musa'nın da kanı yerde kalmayacak."

Akar, "DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler" diye konuştu.

Erdoğan, Putin'den sonra Trump ile de görüşecek

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekâtı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Suriye konusunda Rusya ile eş güdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü de ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapacak.

Telif hakkı EPA Image caption Suriye sınırı yakınlarındaki Türk tankları

Sabah gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Menbiç'deki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. ÖSO'ya (Özgür Suriye Ordusu) Fırat Kalkanı (Harekâtı) bölgesindeki askerlerimize saldırıda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz oradayız ve durduracağız" demişti.

Çavuşoğlu, France 24 televizyonuna verdiği mülakatta da, "Şimdilik hedef Afrin ancak gelecekte Fırat'ın doğusunda, Menbiç'de de operasyona başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Hedef, 30 kilometre derinlikte güvenli alan

Başbakan Binali Yıldırım ise Pazar günü yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili ıolarak "4 safhada yapılacak. 30 kilometre derinlikte güvenli alan oluşturulacak" diye konuşmuştu.

Pazar günü Afrin'in kuzeyindeki Kilis-Gülbaba'dan kara harekâtını başlatan, Salı günü de Azez'den Suriye'ye giren Türk ordusunun Afrin'de yaklaşık 8 kilometre ilerlediği bildiriliyor.

Zeytin Dalı Harekâtı'na yaklaşık 10 bin ÖSO savaşçısının da katıldığı belirtiliyor.

Afrin'de, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) 10 bine yakın savaşçısının olduğu sanılıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Afrin'deki bir fırın ve ekmek kuyruğunda bekleyen Afrinliler

BM: 50 bin kişiye insani yardıma hazırız

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), Zeytin Dalı Harekâtı sonrası Afrin'de yaklaşık 5 bin kişini evlerini terk etmek zorunda kaldıklarına yönelik haberler aldığını bildirdi. Örgüt ayrıca Afrin'de 50 bin kişiye insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Suriyeli muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise harekât kapsamında düzenlenen hava saldırılarında 23 sivilin öldüğünü iddia etti.

Gözlemevi'ne göre harekât sonrası çıkan çatışmalarda ölen ÖSO'luların sayısı 43, YPG'lilerin sayısı ise 38.