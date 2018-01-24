Gediz Deltası’ndaki otoban projesi flamingoları ‘tehdit ediyor’

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189 farklı kuş türünün yaşadığı Gediz Deltası, dünya flamingo nüfusunun yüzde 10, Avrupa flamingo nüfusunun da yüzde 30'una ev sahipliği yapıyor.

Doğa Derneği'nin verdiği bilgiye göre son araştırmalar bu alanda 189 farklı kuş türünün yaşadığını ortaya koydu.

Çevreciler, Delta çevresindeki yapılaşmanın baskısından sonra İzmir Körfezi Geçiş Otobanı projesinin de burada yaşayan kuşlar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. 2017'de proje için 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ' raporu olumlu olarak verildi.

Ardından Doğa Derneği, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve 85 vatandaş bu ÇED raporunun iptali için dava açtı.

Bilirkişi raporu 25 Ocak'ya mahkemeye sunulacak. Ardından mahkeme ÇED raporuyla iglili bir karar verecek.

'Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan'

BBC Türkçe'ye konuşan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilerek 'ebediyen koruma' altına alınmasını istediklerini belirtirken, "Bu körfez Akdeniz'deki en önemli kuş alanı. Aynı zamanda Ege ve Akdeniz kıyılarındaki en önemli balık beslenme ve üreme alanı" diye konuştu.

Kılıç, deltanın Türkiye'de 158 yıldır bilimsel olarak kayıtları tutulan bir bölge olduğu bilgisini verirken 1998 yılından beri de sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan Ramsar Sözleşmesi kapsamında "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan" statüsünü taşıdığını vurguladı.

Bölgedeki mevcut yapılaşmaya dikkat çeken Kılıç,"Yolla birlikte Delta'nın güneyinin yapılaşmaya açacak kompleks bir projeden bahsediyoruz" uyarısını yaptı.

Kılıç şöyle devam etti: "Körfez otobanı gibi mega projelerin muhakkak bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi ve karara bağlanması gerekir. Zira İzmir Ulaşım Master Planı'nda otoban projesine yer verilmemesi, bize projeye bilimsel olarak gerek olmadığını anlatmaktadır"

Mahkemeden projenin durdurulması yönünde bir karar çıkıp çıkmayacağı ihtimali için ise "Yüzde 100 durduracağız" dedi.

'ÇED raporu nihai karar değil'

BBC Türkçe'nin görüşüne başvurduğu ÇED Dairesi Başkanı Ahmet Malkoç ise bölgeyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme raporu hazırlanırken 25-30 farklı kurumun görüşünün alındığını söyledi.

Malkoç, ÇED raporunun olumlu olmasının projeyle ilgili diğer izinlerin de alınmayacağı anlamına gelmediğini, bilirkişi raporunun ardından mahkemenin kararına saygı duyulacağını belirtti.

'Projenin flamingoları etkilemesi söz konusu değil'

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"Bakanlığımızın gereken hassasiyeti fazlasıyla gösterdiği bu alanın heba edilmesine seyirci kalması asla mümkün değildir" denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"İzmir Körfez Geçişi Projesi"nin denizden itibaren yaklaşık 1100 metrelik bölümü Gediz Deltası Tampon Bölgesi içinden geçmekte olup, Gediz Deltası Ramsar Alanı sınırına 1500 m mesafede, 20.000 flamingonun yuva yaptığı kuş cennetine ise yaklaşık 10.000 m mesafededir. Projenin meşakkatli bir sürecin sonunda hayata döndürülen flamingoları etkilemesi söz konusu değildir."