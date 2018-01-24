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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e Cumartesi günü başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, 5'inci gününde. Anadolu Ajansı (AA), Şeyh Horoz bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı amacıyla sızmaya çalıştığı belirtilen "PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın son yaptığı açıklamada da, harekât kapsamında "şu ana dek en az 260 teröristin öldürüldüğü" duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca Çarşamba günü Ömer Uşağı Kuzeyi bölgesinde girilen çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı belirtilmişti.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar 3 asker (Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özkalkan, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı) yaşamını yitirdi.

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Reuters'a konuşan SDG: Türkiye öldürülen SDG ve YPG güçlerinin "sayısını abartıyor"

Reuters'a konuşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise, "Türkiye'nin Afrin bölgesinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını" söyleyerek, Ankara'yı uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmakla suçladı.

Reuters'a yaptığı açıklamada SDG yetkilisi Redur Celil, TSK ve ÖSO güçlerinden onlarca kişiyi öldürdüklerini de iddia etti ancak tam bir sayı vermedi.

"Bütün dünya Daeş'in (IŞİD) Afrin'de olmadığını biliyor" ifadelerini kullanan Celil, TSK'nın "öldürülen SDG ve YPG güçlerinin sayısını olduğundan çok daha fazla gösterdiğini" öne sürdü.

'Erdoğan Trump'la bugün telefonda görüşecek'

Afrin bölgesindeki askeri hareketlilik sürerken, hükümet cephesinden diplomatik süreçlere ilişkin açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekâtı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Suriye konusunda Rusya ile eş güdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Afrin harekâtının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın bugün telefonda görüşeceğini söyledi.

"Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesine kim karşı çıkabilir?"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, harekâta ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, "Suriye sahasının bütün terör unsurlarından temizlenmesi argümanına kim karşı çıkabilir? Karşı çıkan varsa o zaman başka bir hesap vardır" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in harekâtın IŞİD ile mücadeleyi kötü etkilediğine ilişkin açıklamaları hatırlatılan Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu Amerikan kamuoyunu, batı kamuoyunu ikna etmek üzere inşa edilmiş bir argümandır. Sahadaki gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yoktur."

AA: Gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarının gerekçe gösterildiği gözaltılar sürüyor.

AA'nın haberine göre, Afrin harekatına ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla "PYD/PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle", şu ana dek gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı.