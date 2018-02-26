Haber: Özge Özdemir

Şükran Moral, Türkiye'nin en önemli çağdaş sanatçılarından biri.

Eserleri dünyanın dört bir yanında sergilenen Moral, 90'lı yıllardan beri kendi bedenini kullanarak kadın meseleleriyle ilgili performanslar üretiyor.

Kendi deyimiyle bir 'başkaldırı' niteliği taşıyan bu eserler yüzünden Moral geçtiğimiz 20 yıl içinde çok eleştirildi, neredeyse linçe varacak derecede tepki çekti.

İşlerinin bir kısmının 'öfkeli' olduğunu kabul eden Moral, böylece kadın ve aile meseleleriyle ilgili 'toplumun yüzüne riyakarlığını vurmak' istediğini söylüyor.

Mardin'de üç erkekle evlenerek ortaya çıkardığı, İstanbul Yüksek Kaldırım'da genelevde gerçekleştirdiği ya da bir erkek hamamında sergilediği performanslar, Moral'ın en çok ses getiren işlerinden.

Moral, neredeyse bütün işlerinin Türkiye'de sansürlü olduğunu vurgulayarak sansürle mücadele etmeye kararlı olduğunu belirtiyor.

Moral'e göre kadın - erkek eşitsizliği ise son yıllarda daha çok güçlendi:

"Türkiye'de kadın sorunu, kadının ikinci sınıf olması, kadının aşağılanması, kadının tecavüze uğraması, kadın-erkek eşitsizliği ile ilgili maalesef son yıllarda olumsuz bir gelişme oldu."

'Ataerkil düşünceyi içselleştirmiş kadınlar'

Sanatçıya göre Türkiye'de hala kadınların yaşadığı cinsel taciz, şiddet ve baskı konularının konuşulamamasının arkasında korku var; ancak Moral, konuşabileceği halde bu konuyu dile getirmeyenlere ise 'Yazıklar olsun' diyor:

"Bir kadının yönetim kurulunda bir yere gelmesi ya da bakan olması, bunlar gerçek göstergeler değil. Çünkü kadın olması önemli değil, o kadının kadın-erkek eşitliği üzerinde gerçek değerlerinin olması gerekiyor. Kadınsa bile gidip iktidarın diliyle konuşuyorsa ben onun bakan veyahut yönetici olmasını ne yapayım?

"Kadınlara hizmet eden bir bilincinin olması lazım. Kadın-erkek eşitliğini savunan, kadınların, transların, gay bireylerin özgürlüklerini savunan birisinin olması lazım. Kadın olması yeterli değil çünkü birçok kadın, erkeklerin ve iktidarın ataerkil düşüncesini içselleştirmiş bir biçimde."

'Sanat dünyasından dışladı'

Moral, "Siz de hiç #BenDe ya da #SenDeAnlat diyeceğiniz bir şekilde cinsel tacize uğradınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

"Benim başıma neredeyse sürekli geldi. Bir değil iki değil. Hayatım boyunca hem Türkiye'de hem yurt dışında. Mesela İtalya'da da bu konuda başıma bir şey geldi, sırf cinsel yaklaşımını kabul etmediğim için uzun senelerce beni sanat çevresinden atabildi bu kişi. Ama sadece o değil."

Şükran Moral kadınlara ise hem diğer kadınlara yapılan baskılara ses çıkarmak hem de kendilerini gerçekleştirmek çağrısında bulunuyor.

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