1989'da Türkiye 2. bölüm: Gırgır dergisi, gece kulübü Şamdan, Bedri Baykam, Pudding Shop...

BBC Arşivleri'nde Türkiye'de bu hafta, gençlik programı Rough Guide'ın 1989'daki Türkiye bölümünün ikinci kısmını yayımlıyoruz.
Mizah dergisi Gırgır, İstanbul'da gece yaşamı, Bedri Baykam'ın sanatı, kadınların olmadığı sokaklar, bir zamanlar hippilerin mekanı olan Pudding Shop, hamam ve tuvalet anlayışı, meze kültürü programda işlenen konular arasında.
Programı bir dönemin ünlü TV yıldızları Magenta de Vine ile Sankha Guha sunuyor.
Pogramın birinci kısmında başörtüsü eylemleri, öğrenci örgütlenmeleri, 1 Mayıs, futbol, mizah, arabesk müzik gibi konular işlenmişti. İlk bölümde Beşiktaşlı oyuncu Les Fedinand, şarkıcı 'Küçük Emrah', oyuncu Levent Kazk, röportaj yapılan isimler arasındaydı.
BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.
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Yayınladığımız programları izlemek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.
- Rauf Denktaş'ın BBC röportajları
- 'Atatürk: Türklerin Babası'
- '12 Eylül ve Atatürk'
- BBC Arşivlerinde Türkiye: 1958 yılında İstanbul
- 1975 yılında İstanbul: Birinci bölüm
- 1975 İstanbul: İkinci bölüm
- Yıl 1967: Hippiler İstanbul'da
- 1977 yılından Türkiye görüntüleri
- Yıl 1969: Maria Callas ve Pier Pasolini Türkiye'de
- 1965 yılından Trabzon görüntüleri