1989'da Türkiye 2. bölüm: Gırgır dergisi, gece kulübü Şamdan, Bedri Baykam, Pudding Shop...

BBC Arşivleri'nde Türkiye'de bu hafta, gençlik programı Rough Guide'ın 1989'daki Türkiye bölümünün ikinci kısmını yayımlıyoruz.

Mizah dergisi Gırgır, İstanbul'da gece yaşamı, Bedri Baykam'ın sanatı, kadınların olmadığı sokaklar, bir zamanlar hippilerin mekanı olan Pudding Shop, hamam ve tuvalet anlayışı, meze kültürü programda işlenen konular arasında.

Programı bir dönemin ünlü TV yıldızları Magenta de Vine ile Sankha Guha sunuyor.

Pogramın birinci kısmında başörtüsü eylemleri, öğrenci örgütlenmeleri, 1 Mayıs, futbol, mizah, arabesk müzik gibi konular işlenmişti. İlk bölümde Beşiktaşlı oyuncu Les Fedinand, şarkıcı 'Küçük Emrah', oyuncu Levent Kazk, röportaj yapılan isimler arasındaydı.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Yayınladığımız programları izlemek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.