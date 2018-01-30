Deniz Naki'nin Türkiye'de futbol hayatını bitiren karar

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor oyuncusu Deniz Naki'ye sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajlarından ötürü 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve ve 273 bin lira para cezasına çarptırdı.

Ceza, 3 yılı aşması nedeniyle, kurallar gereği "sürekli hak mahrumiyetine" dönüştürüldü. Bu Deniz Naki'nin Türkiye'deki futbol hayatının sona erdiği anlamına geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Naki'nin sosyal medya mesajlarında "ayrımıcı ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığını açıkladı.

Deniz Naki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı Almanya'nın Köln kentinde 26 Ocak'ta gerçekleştirilen mitinge sosyal medyadan katılım çağrısı yapmıştı.

Almanya'da bulunan Naki Twitter üzerinden paylaştığı mesajda ise, yarın konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti. BBC Türkçe, görüş almak üzere aradığı Naki'ye ulaşamadı.

@DenizDersimNaki tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin BASIN ve KAMUOYUNA

Bu süreçte benim hakkımda çıkan haberlere ve konuşulan konular üzerine yarın bir açıklama yapacağım. pic.twitter.com/M0KTUbNPsZ — Deniz Dersim Naki (@DenizDersimNaki) 30 Ocak 2018

Deniz Naki'nin babası, Almanya'da yayın yapan Özgürüz sitesine yaptığı açıklamada "Türkiye'ye dönecekti, fakat saldırı olduktan sonra Deniz dönmeme kararı aldı. Gelse bile Türkiye'de tutuklanır" dedi.

Amedspor: Naki ile yollarımızı ayırdık

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Spor Kulübü'nün Başkanı Nurullah Edemen ise dün aldıkları kararla, Deniz Naki ile yollarını ayırdıklarını belirtti.

Deniz Naki'ye verilen cezanın kendilerine daha tebliğ ifade eden Edemen şunları söyledi:

"Bu süreçte çok farklı şeyler dile getirince biz de kulüp olarak zorlanıyoruz artıkç Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu uygulamayı hayata geçirmiş. Kulüp olarak dün Deniz Naki ile yollarımızı ayırma kararı aldık.

"Öyle bir süreç ki böyle bir söylem üstüne siyasi yorum yapamıyoruz. Deniz'in sporcu kimliği var, bu kimliği ile ilgili çok da farklı şeylere girmemesi gerekir diye düşünüyorum."

"Ama kardeşimiz kendi fikrini öyle beyan etmiş, kendince bir tercihte bulunmuş, onun bir kararı olacağını biliyor ve göze almıştır. Dönmeme kararı almış ki bunları çok rahat ifade etmiş. Bunlara karşı TFF'nin vereceği ceza belliydi. Bundan sonra ne yaşanır, hep beraber göreceğiz."

Telif hakkı EPA Image caption Deniz Naki, 8 Kasım 2016

Deniz Naki'nin spor geçmişi

Bayer Leverkusen, Rot Weiss Ahlen, St Pauli, Paderborn gibi takımlarda oynayan Deniz Naki, 2013/14 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Kobani olayları sırasında yaptığı açıklamalardan dolayı Ankara'da saldırıya uğradı. 2014'te bu takımla sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Temmuz 2015'de Amedspor ile sözleşme imzaladı. Sur ve Cizre'de yaşanan hendek olayları döneminde sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Deniz Naki, Ağustos ayında sezonun ilk maçı olan Mersin İdmanyurdu karşılaşması sonunda sahaya inen bir taraftarın yumruklu saldırısına uğramıştı.

Genç futbolcu, son olarak bir süre önce Almanya'da otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Naki, saldırıdan sonra, sosyal medya üzerinden Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.