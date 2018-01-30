İdlib'de TSK konvoyuna bombalı araçla saldırı

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde görev halinde olan konvoya bombalı araçla yapılan saldırıda bir sivil görevli personelin hayatını kaybettiğini, bir asker ile bir sivil görevlinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırı sırasında konvoyun İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında İdlib'in kuzeyinde görev yapmakta olduğu belirtildi.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır."

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hayatını kaybeden sivil personelin 'Devlet ve Su İşleri (DSİ) çalışanı Yasin Tanboğa olduğunu, yine DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek'in ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş'in de hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

İngiltere merkezli Suriyeli muhalif oluşum Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de konvoyun "Suriye hükümetine yakın güçler" tarafından hedef alındığını ve bir tank taşıyıcının kullanılamaz hale geldiğini iddia etti.