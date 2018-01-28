TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 484 terör örgüt üyesi öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Afrin'e yönelik 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen örgüt üyesinin 484 olduğu belirtildi.

TSK, harekât kapsamında Cumartesi gecesi yoğun hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur."

Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar

Bu arada Anadolu Ajansı, stratejik bir konumu olduğu öne sürülen Burseya Dağı'nda yeniden şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiriyor.

Doğan Haber Ajansı da TSK'nın Burseya'yı bazı noktaları hem karadan hem havadan bombaladığını aktarıyor.

Harekat kapsamında daha önce de bu dağda çatışmalar yaşanmıştı.

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Bozdağ'dan ABD açıklaması: Bundan sonra icraata bakılacak

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin YPG'ye yaklaşımını değerlendirirken, 'Türkiye'nin bundan sonra sadece sözlere bakmayacağını' belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü brahim Kalın Cumartesi günü, ABD'nin bundan sonra YPG'ye silah vermeyeceğini teyit ettiği açıklamasını yapmıştı.

Bozdağ ABD'nin bu konudaki sözlerini daha önce tutmadığını söyledi:

"Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti.

"Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir."