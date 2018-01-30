Telif hakkı DHA Image caption Amedspor Başkanı Nurullah Edemen

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, 2,5 yılda 60 maçtan 41'inde taraftarlarına deplasman yasağı uygulanmasına tepki gösterdi ve Pazar günü Sivas Belediyespor karşılaşmasına çıkmadı. Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, "Taraftarlarımın diğer taraftarlardan eksiği ne?" diye soruyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Nurullah Edemen, taraftarlarına yönelik uygulamanın sürmesi halinde, yine maçlara çıkmayacaklarını söyledi.

Edemen, kulübün adının Amedspor olmasından sonra söz konusu uygulamanın arttığına dikkat çekti, seyircilerinin maçlara alınmaması ile ilgili yasaklara karşı bir tepki koymaları gerektiğini belirtti.

"Bugün Türkiye'de Ankaragücü, Kocaelispor, Adana Demirspor, Sakaryaspor, Afjet Afyonspor, bölgemiz ve kentimizin diğer takımı olan Diyarbekirspor gibi takımlar deplasmana binlerce kişi olarak gidip güvenliği sağlanabiliyorsa, Amedspor'un güvenliği de sağlanmalıdır" diyen Edemen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu yasak sadece Amedspor için ise o zaman farklı durumlar olduğunu düşünürüz. Seyircimizin güvenliğini sağlayamayan valilik sporcumuzun sahada güvenliğini hiç sağlayamaz. Kaldı ki daha önce sahada yapılan saldırılarla da baş başa kaldık...

Telif hakkı DHA Image caption Amedspor taraftarları

"Yasaklar devam ederse, biz her türlü alternatifi ortaya çıkaracağız. Bu maça çıkmama mı olur, farklı bir eylem biçimi mi olur bilmiyoruz ama bu seyircilerin deplasmanlara katılma hakkını arayacağız. Her takımın seyircisi rahat rahat deplasmanlara geliyorsa benim seyircilerimin de geliyor olması gerekir. Amedspor taraftarlarının diğer taraftarlardan eksiği ne? Neden benim seyircim kendi takımını desteklemeye gelemiyor?"

'TFF'nin bizi alkışlayacağını düşünmüyoruz zaten'

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldıkları karar sonrası kendilerine herhangi bir yaptırımı olup olmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bize bakış acısı ortada. Yani bu kadar art niyetli bakılırken, bu yaptığımızın karşılığında bizi alkışlayacaklarını düşünmüyoruz zaten."

Telif hakkı DHA Image caption Amedspor taraftarları

'Deniz Naki'nin işi siyasi söylemlerde bulunmak değil'

Başkan Nurullah Edemen, bir süre önce Almanya'da silahlı bir saldırıya uğrayan ve sosyal medyada Türkiye'ye geri dönmeme kararı aldığı iddia edilen futbolcuları Deniz Naki ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Pek iletişim kuramadık maalesef. Biz de birçok gelişmeyi basından, sosyal medyadan takip ediyoruz. Sosyal medyadan duyuyoruz ki, Deniz Naki Diyarbakır'a gelmemekle ilgili bir karar almış ama bize tebliğ etmedi. Sezon sonuna kadar bir sözleşmemiz var ama bu koşuldan sonra ne olacak, bunu da takip ettireceğiz."

Image caption Deniz Naki

Edemen, Deniz Naki'nin, "sporcu kimliğiyle çerçevesinde kalmasının" daha doğru olacağını düşündüğünü belirtti, "Onun işi siyasi söylemlerde bulunmak değil" dedi.

TFF ise Deniz Naki'yi farklı zamanlarda yapmış olduğu açıklamalardan dolayı "ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Amedspor ve Deniz Naki ile ilgili olarak TFF'ye yazılı olarak ilettiğimiz sorularımıza cevap alamadık.