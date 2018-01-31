DHA: Reyhanlı'da bir eve roket isabet etti: 2 kişi yaralı

Doğan Haber Ajansı, Suriye tarafından atılan iki roketten birinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Gülltepe mahallesindeki bir eve isabet ettiğini bildirdi.

Olayda iki kişi yaralandı.

Habere göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevkedildi.