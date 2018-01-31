Telif hakkı AFP Image caption Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu ayın başında Paris'te ağırlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Le Figaro gazetesine konuşan Macron, "Operasyonlar terörle mücadele ile sınırlı kalmalı" dedi.

Macron ayrıca Ankara'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nı Batılı müttefikleriyle koordinasyon içerisinde yürütmesi gerektiğini de söyledi.

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile Türk askeri ile Suriye'deki müttefiki olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Afrin'e doğru ilerliyor.

Harekatın başlamasının ardından Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmüş ve Ankara'ya itidalli davranılması çağrısında bulunmuştu.

Drian, "Suriye'nin birden fazla bölgesinde insani kriz kötüleşirken Türk yetkilileri temkinli davranmaya çağırıyoruz" demişti.

ABD ile Menbic gerilimi

Hükümetin Türkiye sınırını tehdit eden Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG unsurlarına yönelik olduğunu ifade ettiği harekât için NATO'dan ve ABD'den "Türkiye'nin meşru sınır güvenliği kaygıları var" açıklamaları gelmişti.

Ancak özellikle ABD'nin Afrin'in doğusunda kalan ve yine YPG kontrolünde bulunan Menbic'te asker bulundurması Türkiye'nin tepkisini çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Menbic'e doğru genişleyeceğini ifade etmiş ve bölgede bulunan 2000'e yakın ABD askeri için de "Teröristlerin yanında duran kendileri bilir. Bu noktadan sonra gözümüz kimseyi görmez" demişti.