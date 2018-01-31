Büyükada davasında Taner Kılıç'a tahliye

  • 31 Ocak 2018
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Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

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