Sosyal medyada 'askerlik uzadı' paniği

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Türkiye medyasında bu sabah yayınlanan ve bir süre sonra yalanlanan "uzun dönem askerliğin, 12 aydan 18 aya uzatıldığı" yönündeki haber, sosyal medyada paniğe yol açtı.

Twitter'da kullanıcıların bir kısmı önce kararı, kararın yalanlanmasının ardından da, haberi yayınlayan kuruluşları eleştirdi.

Bazı kullanıcılar ise askerliğin süresinin uzamasını "söz konusu vatansa gerisi teferruat" sözüyle yorumladı.

@bedellliasker tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Biz #BedelliAskerlik bekliyoruz adamlar Genelkurmay Başkanlığı'ndan Askerlik 18 aya çıkarıldı diye haber geliyor ya ahahah güler misin ağlar mısın? — Gündeme Alınmayan Bedelli Mağduru (@bedellliasker) 2 Şubat 2018

@NeSandinEllam tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Daha az önce asker kaçağı arkadaşım ulan askerlik 18 ay olmuş diye dert yanarken, haberin asılsız olduğunu duyunca sosyal medyadan her türk asker doğar gerekirse 12 değil 18 değil 36 ay gene yaparız diyor. Vay klavye yiğitleri vay ki vay — BozdogaN (@NeSandinEllam) 2 Şubat 2018

@oencueonur tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Hürriyet “askerlik 18 aya çıktı” haberi 08:51’de girdi, 14 dakika sonra 09:05’de kendi haberlerini yalanladılar. Hadi buna bir hata diyelim. Peki bu 14 dakikalık süre boyunca bu haberi hiç araştırmadan, bakmadan copy-paste yapıp sunan haber mecralarına ne diyelim? pic.twitter.com/q7idDLvNO2 — Onur Öncü (@oencueonur) 2 Şubat 2018

Açıklamada neler var?

Sosyal medyada dolaşan ve sonra yalanlanan açıklama şöyleydi:

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Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı da kararın savaş göstergesi olduğunu yazdı. Bir diğer yazar ise "Korkmayın gençler, bu da tartışılır baya sonra reis olaya el atar, diğer zamlar nasıl azaltıldıysa bu da 15 aya iner" ifadelerini kullandı.

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan, gerçek dışı bilginin yayınlanmasının nedeninin, Genelkurmay'ın Whatsapp'tan gönderdiği bir mesaj olduğunu söyledi. Ergan'a göre Genelkurmay, sosyal medyada askerliğin uzadığına dair dolaşan bir mesajın ekran görüntüsünü Whatsapp bilgilendirme grubuna gönderdi fakat bu mesajın asılsız olduğunu yazmayı unuttu.

Bunun üzerine çok sayıda medya kuruluşu haberi kullandı.