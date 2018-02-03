Muharrem İnce: Kaçak Saray'daki tarih cahiline haddini bildirmek için adayım

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CHP'de genel başkanlığa adaylığını koyan Muharrem İnce bugün Ankara'da düzenlenen CHP Kurultayı'nda bir konuşma yaptı.

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSO mensuplarını Kuvayı Milliyecilere benzetmesini eleştirerek Erdoğan'a "tarih cahili" dedi.

Muharrem İnce, "ÖSO'culara ayda 300 dolar ödeniyor. Kuvayı Milliyecilerin ekmek alacak parası yoktu ekmek! Yemek almak için ceketlerini satıyorlardı. Sen ne hadle ÖSO'yu Kuvayı Milliyeyle karşılaştırıyorsun?" dedi ve ekledi:

"CHP yönetimi de bu tarih cahiline haddini bildiremiyor. Niye aday oluyorsun diye soranlara söylüyorum: Kaçak Saray'daki tarih cahiline haddini bildirmek için adayım."

Türkiye'nin niteliksiz göçmenlere kaldığı bir ülkeye döndüğünü söyleyen İnce, AKP'lilerin iktidardan düşünce ne olacağını bildiği için "ya iktidar ya ölüm" dediğini belitti:

"Şener Şen'in filmindeki gibi oldu, Avrupa Birliği'ne götüreceklerdi bizi, Ortadoğu bataklığına götürdüler. Çocuklarımızın geleceği Vahabi çöllerinde değildir, Vahabi kültüründe değildir. Yunus Emre'nin, Köroğlu'nun kültürüdür bizim."

"Çocuklarımıza dadanan sapık bir güruh ortalıkta cirit atıyor" diyen İnce, her gün yurtlarda tecavüzlerin yaşandığını ve bunların, devlet yöneticileri tarafından kollandığını söyledi.

'Kürtlerle beraber görünmeyelim diye siyaset yapılmaz'

Mevcut parti yönetimini eleştiren İnce, "Çocukların üzerine bomba yağdırılıyorsa Kürtlere sahip çıkmayayım demeyeceğiz. 12 yaşındaki Kürt çocuklara sahip çıkacağız" dedi ve ekledi:

"Mor Beyin tuzağına düşürülüp hapse atılan AKP milletvekilini de tek ziyaret eden kişi biz olduk, hapse atılan AKP milletvekiline de biz sahip çıkacağız."

"Enis Berberoğlu'nun hapiste olmasında CHP yönetiminin de payı var.

"İktidar bizi HDP ile aynı kefeye koyar diye korku. E, koysun. Kürtler doğru söyleyemez mi?

"Önce HDP'lileri hapse atarlar, sonra sıra bize gelir dedim.

"Gün gelir MHP gün gelir HDP doğru söyleyebilir, gün gelir AKP bile doğru söyleyebilir, pek görmüyoruz ama... Kürtlerle beraber görünmeyelim diye siyaset yapılmaz.

"Ben hayır oyu verdim ama MYK evet oyu verdi. O yüzden bu MYK'nın tamamen yenilenmesi lazım.

"Muhalefetin birini hapse attı, diğerini yanına çekti, CHP'den de böyle memnunlar. Biz memnun olmayacağız, hedefimiz yüzde 50 artı 1.

"Tüzüğü değiştirerek seçimi kaybeden bir adayın bir daha aday olamamasını sağlayacağız."