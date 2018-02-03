İstanbul'da 10 ilçede IŞİD operasyonu: 82 gözaltı

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumartesi sabaha karşı İstanbul'un 10 ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda 77'si yabancı uyruklu 82 kişiyi gözaltına aldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon 10 ilçede 16 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonlar kapsamında baskın yapılan evlerde bulunan yabancı uyruklu 77 kişiyi sınırdışı işlemleri için operasyon düzenlenen ilçelerde bulunan polis merkezi amirliklerine teslim edildi. Şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.