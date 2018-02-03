Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Telif hakkı DHA Image caption Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin "Adalet ve Cesaret" temalı 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden genel başkan seçildi. Muharrem İnce ise 447 oy aldı.

1266 delegeden 1253'ü oy kullandı. 16 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmesinin ardından halen teşekkür konuşmasını yapıyor.

Kılıçdaroğlu konuşmasının başında, "Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz" dedi.

"Ülkesini seven her yurttaşın yanımızda olmasını rica ediyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hapishanelerin tıka basa olduğu bir Türkiye'de kimse evinde rahat uyuyamaz. Gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'de kimse demokrasiden söz edemez."

* Türkiye, tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor. İnsanlar kaygıyla Türkiye'nin bekasından söz ediyorlar. Şu soruyu hep beraber sormak zorundayız. 15 yılda bu beka sorunuyla Türkiye'yi kim karşı karşıya getirmiştir?"

Ayrıntılar birazdan...