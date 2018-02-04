CHP 36. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: PM listeleri açıklandı, oylama başladı

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Ana muhalefet partisi CHP'nin yönetim kadrosunu belirleyecek ve partiyi 2019 seçimlerine hazırlayacak Parti Meclisi (PM) yarışı sürüyor. Parti içindeki muhalif gruplar kendi PM listelerini açıkladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM listesinde ise hem mevcut kadroda bulunan isimler, hem de yeni adaylar bulunuyor.

Kurultayın son gününde PM üyelerinin yanı sıra Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapılıyor.

Genel Başkanın yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesinin ardından esas çekişme bu listeler için yaşanıyor.

Zira seçilecek PM ve YDK üyeleri, 2019'da yapılacak üç seçim için partinin cumhurbaşkanı, belediye başkanları ve milletvekili adaylarını belirleme yetkisine sahip.

1266 delegenin oy kullanacağı tahmin edilen 52 kişilik PM üyeliği için 488, 15 kişilik YDK üyeliği için ise 108 kişi aday oldu.

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Tüzük gereği 60 üyeli PM'nin sekiz asıl üyesi, genel başkanın belirlediği Bilim Yönetim Kültür Platformu'ndan (BYKP) belirleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu listesinde şu isimler yer alıyor:

MYK Üyesi ve 26. Dönem Bursa Miletvekili Lale Karabıyık, PM Üyesi Zeki Kılıçarslan, PM Üyesi ve 26. Dönem Milletvekili Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Senatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Sanatçı Onur Akın, 24. Dönem Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu, 26. Dönem Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, PM üyesi Alirıza Erbay ve 26. Dönem Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Bu kişilerin PM adaylıklarında oy pusulaları ayrı hazırlandı ve delegeler önce sekiz kişilik asıl üyeler için oy kullanacak.

Tüzüğe göre PM ve YDK'da her iki cinsiyetten en az 3'te 1 oranında üye bulunmak zorunda.

Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun BYKP listesinde halihazırda yer alan PM üyesi iki kadın vekil Lale Karabıyık ve Sibel Özdemir ile Ayşe Eser Danışoğlu'nun PM'ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun PM listesinde kimler var?

Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun mevcut PM kadrosunda değişikliğe gideceği ve yeni isimlere yer vereceği konuşuluyordu.

Kılıçdaroğlu'nun yeni PM listesindeki sürpriz isimler ise, kendilerine 'sol gövde' ismini verdikleri muhalif grupta yer alan milletvekilleri Selin Sayek Böke ve Orhan Sarıbal oldu.

Hali hazırda PM üyesi olan Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Tezcan, Aykut Erdoğdu, Haluk Koç ve Sezgin Tanrıkulu gibi isimler Kılıçdaroğlu'nun yeni PM listesinde de yerini korudu.

MYK'dan Yasemin Öney Cankurtaran, Kamil Okyay Sındır, Erdal Aksünger, Zeynep Altıok, Kılıçdaroğlu ise anahtar listesinde yer bulamadı.

Kılıçdaroğlu'nun PM listesi şu şekilde:

Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Ekrem Kerem Oktay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Umut Tekin, Bülent Tezcan, Gülçin Timur, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Ali Rıza Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Celal Çelik, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Fatma Güner, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli.

İnce ve ekibi 'Umudun PM Listesi' ile yarışta

Genel başkanlık yarışını kaybeden İnce, PM ve YDK yarışında iddiasını sürdürüyor. İnce'nin PM listesinde, genel başkanlık yarışında kendisine destek vereceğini açıklayan milletvekilleri bulunuyor.

İnce 16 Nisan Anayasa referandumunun ardından 13 milletvekili ile birlikte TBMM'de bir basın toplantısı düzenlemiş ve olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

Bu 13 milletvekili arasında yer alan Tanju Özcan ve Namık Havutça, İnce'nin PM listesinde de yer aldı.

Öte yandan İnce'nin listesinde Gamze Akkuş İlgezdi, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan sürpriz gibi isimler de bulunuyor.

'Sol gövde'nin PM listesi: 'Sol cesaret'

Kurultay öncesi CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise bir genel başkan adayı çıkarmak yerine, "Kurultay ve Gelecek İçin Açık Çağrı" başlıklı bir bildiri yayımladı.

2019 seçimlerine giderken PM'de söz sahibi olmak isteyen Cihaner ve Böke'nin yer aldığı 'sol gövde' ekibinin listesinde pek çok CHP'li vekilin yanı sıra sanatçı Onur Akın ve Avukat Efkan Bolaç da yer alıyor.

'Sol cesaret' PM listesinde öne çıkan isimler şu şekilde:

Orhan Sarıbal, Ali Şeker, Tur Yıldız Biçer, Zeynep Altıok, Şenal Sarıhan, Birol Sağlam, Gaye Usluer.

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Delegeler nasıl seçiliyor?

Kurultayın ilk gününde gerçekleşen genel başkanlık yarışı sırasında, Ankara Arena'yı dolduran izleyici tribünlerine genel başkan adayı Muharrem İnce coşkusu hakimdi.

Fakat İnce'nin tribünlerden ciddi destek bulan konuşması, delege sıralarında aynı heyecanı yaratamadı. Nitekim Kılıçdaroğlu, salondaki İnce desteğine rağmen 790 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

Hem genel başkanı, hem de partinin yönetim kadrosunu belirleyerek hayati öneme sahip delegeler ise seçimle belirleniyor.

Kurultay delegeleri 'doğal delegeler' olan genel başkan, MYK üyeleri, YDK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekilleri ile, ilçe ve il kongreleri sonucu seçilmiş delegelerden oluşuyor.

Parti üyeleri ilk önce mahalle delegelerini, ardından mahalle delegeleri ilçe başkanı ve yönetimini belirliyor.

İlçe seçiminde il delegeleri seçiliyor, il delegeleri ise il kongresinde il başkanını, il yönetimini ve kurultay delegelerini seçiyor.

Fakat yine de bu seçim sistemi, delegelerin CHP seçmenini tam olarak yansıtmadığı şeklinde eleştiriliyor.

Örneğin mahalle seçimlerinde öne çıkan eleştiri; blok liste sisteminden ötürü her isteyenin aday olamaması, belediye yönetiminin CHP'de olduğu mahallelerde kamu gücünün adayları ve seçmenleri etkilemek için kullanılması olarak karşımıza çıkıyor.