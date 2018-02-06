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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde süren Zeytin Dalı Harekâtı'na değindi ve ABD'yi eleştirdi. Türkiye'ye operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulamayacağını belirten Erdoğan, Amerikan birliklerinin Menbiç'ten ayrılmalarını istedi.

Erdoğan konuşmasında gerek eski ABD Başkanı Barack Obama'nın gerekse de halefi Donald Trump'ın, Menbiç konusunda kendilerine doğruları söylemediğini belirtti.

"Bize 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı. Biz Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu."

'18 sene oldu, hala oradasınız'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin eleştirilere de şu yanıtı verdi:

"Ne demek ne zaman bitireceksiniz ya? Bize ne zaman bitireceksiniz sorusunu soranlara diyorum ki siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Siz Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hala oradasınız...

"Sınırdaş değilsiniz, komşu değilsiniz. Ne işiniz var oralarda? Ama bizim 911 kilometre sınırımız var ve bugüne kadar 700'ü aşkın sınırdan Suriye tarafından terör örgütlerinin taciz atışıyla karşı karşıya ve 100'ü aşkın şehidimiz var."

ABD'ye "terör örgütleriyle beraber hareket etmemeleri" çağrısında bulunduklarını söyleyen Erdoğan, "Bu bölgede bir şey yapılacaksa gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber bunu yapın. Tabii ülkemde birçok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın. Eğer biz büyük devlet olmaya ve eğer biz bu ülkede birilerinin bizim canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak, bu topraklarda belirleyici olacağız" dedi ve ekledi:

"Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Bu terör örgütleri de bellidir. Bu PYD'dir, YPG'dir, PKK'dır, DEAŞ'tır. Amerika diyor ki 'DEAŞ'ı temizledik'. Temizlediysen niye hâlâ buradasın? 5 bin TIR silah gönderiyorsun, 2 bin uçakla mühimmat gönderiyorsun. Kuzey Suriye'de bunların ne işi var? Bu sorunun cevabını da lütfen bize verin. DEAŞ ile mücadele için gönderiyorum diyorsan bizim buna inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok".

'Biz inşaatları yapalım, siz destek verin'

Türk ordusunun Afrin'de büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Erdoğan Cerablus'ta yaptıkları gibi Afrinlileri de Afrin'e döndürüp orada yaşam koşullarını hazırlamak istediklerini söyledi.

Erdoğan, "Sayın Trump'a, Putin'e de söyledim. Suudi Arabistan'a da söyledim. 'Biz inşaatları yapalım, siz destek verin' dedim. Hangisinin insani yardım olarak ne yapacağını görelim" diye konuştu.