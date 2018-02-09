BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: Birinci bölüm

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1961 yılında hazırladığı İstanbul belgeselinin ilk bölümünü yayımlıyoruz.

İki bölüm halinde okurlarımızla buluşacak belgesel, 57 yıl sonra ilk kez Türkçe altyazılı olarak yayımlanıyor.

TV sunucusu Johnny Moris, 1961 yılında 'Ticket to Turkey' (Türkiye Bileti) adlı belgesel dizisini hazırladı.

Beş bölümlük dizide Morris, Londra'dan başlayarak İstanbul'a gitti ve her programda başka bir Avrupa kentinde gördüklerini anlattı.

Serinin son bölümünde ise İstanbul yer alıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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