Eş başkan adaylarını açıklayan HDP'nin yeni dönem politikaları netleşiyor

Image caption HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Pazar günü yapılacak 3. Olağan Kongresi'nde eş genel başkan adayları Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oldu.

Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın adaylıklarını Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay açıkladı.

Buldan'ın Eş Genel Başkan seçilmesi galinde TBMM Başkanvekilliği'ne HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun aday gösterileceği belirtiliyor.

HDP'nin yeni Grup Başkanvekili olarak ise Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın adları geçiyor.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre ise eş başkanlık önce Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na teklif edildi ancak Hatimoğulları SYKP'de kalmak istediği için teklifi reddetti.

HDP'de Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek ismin belirlenmesinde uzun süre uzlayışa varılamadı. İlk olarak Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in ismi gündeme geldi ancak parti kulislerinde HDP içinde daha solda olan kesimlerin Bilgen'in adaylığına itiraz ettiği konuşuldu.

Ardından Mardin Milletvekili Mithat Sancar'a teklif götürüldü fakat Sancar'ın teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Pervin Buldan 2016'da İstanbul'daki bir gösteride

Öz eleştiri yapıldı

HDP kongre öncesi "Güçlü Parti, Kararlı Mücadele" sloganıyla 2. Olağan Büyük Konferansı'nı düzenledi. Konferansta yeni dönemdeki parti politikalarına ilişkin konular ele alındı.

HDP'nin özellikle 7 Haziran 2015'teki genel seçim sonrası dönemde politika geliştirmede geride kaldığı ve gelişmelere hemen yanıt veremediği öz eleştirisi yapıldı.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Türkiye'de artık 5 yıl önce HDP'nin kurulduğu koşullar yok" diyor:

"5 yıl önce bir biçimde iktidar ve devlet politikası daha uzlaşmacı, Kürt sorununun barışçıl çözümüne yönelik eğilim yansıtıyordu. O koşullarda sözümüzü görünür kılmak açısından görece daha iyi bir ortam söz konusuydu.

"Şimdiyse 7 Haziran seçiminden itibaren başlayan süreçte, siyaset başka bir konseptin içine oturdu. Dolayısıyla HDP'nin bu yeni koşullarda demokratik siyaseti güçlendirmenin arayışını, geçmişteki çabanın çok daha fazlası şeklinde ortaya koyması gerekiyor

"Koşullar değişti diye temel iddialarımızdan vazgeçemeyiz. Varlık sebebimiz olan demokratik siyaset çabalarının yoğunlaşması içine girmemiz gerekiyor."

Nitekim HDP'nin konferans sonrasında yayımladığı sonuç bildirgesinde de, değişen koşullara ilişkin tespit ve yeni dönem politikalarına değiniliyor.

Bu politikalar arasında OHAL'e ve KHK'lara karşı çıkılması, cezaevlerinde tek tip elbiseye karşı ortak bir tutum sergilenmesi, ekolojik konulara önem verilmesi ve gençlik politikalarının geliştirilmesi, savaş karşıtı mücadeleyi ortaklaştırmak gibi başlıklar yer alıyor.

Öte yandan HDP, "Başta Sur, Cizre gibi direniş kentlerinde yaşanan abluka sürecinde ve demokratik siyasete saldırılar karşısında etkili bir mücadele çizgisini açığa çıkaramamak" öz eleştirisinde bulunuyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Sezai Temelli Ocak ayında Bakırköy Adliyesi önünde Selahattin Demirtaş'a destek için toplanan grup arasında.

'Gözaltılar, itibarıslaştırmaya yönelik hukuksuz eylemler'

İstanbul'da dün sabah saatlerinde evlere baskın düzenleyen polis HDP ve HDK yöneticisi 31 kişiyi gözaltına aldı.

Bilgen söz konusu gözaltıları, "yaklaşan kongreyi itibarsızlaştırmaya yönelik atılan hukuksuz eylemler" olarak nitelendiriyor:

"Bu süreçte İzmir, Ankara ve bugün de İstanbul'da gerçekleşen gözaltılarla çok sayıda parti yöneticimizin, üyemizin gözaltına alınmasını kongremizin zayıf ve az katılımlı geçmesini sağlamak için yaratılan bir algı operasyonunun parçası olarak değerlendiriyoruz.

"Çünkü gözaltı gerekçeleri baktığınızda inandırıcı teknik ve hukuki gerçeklerden, inandırıcılıktan çok uzak. Fakat kongre yapmak siyasi partiler açısından yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla kongreyi engellemek de bir suçtur.

"Geçmişte de benzerlerine tanıklık ettik, özellikle yandan medya tarafından 'HDP kongresine kimse gelmedi, parti halktan koptu' bilinçli olarak yapılan haberlerle algı oluşturulmaya çalışıldı. Fakat bugün bu baskıları uygulayanları tarih hakettiği yere yazacaktır."

'Yüzde 50 cinsiyet kotası tartışılmaz esas'

Pazar günkü kongrede HDP bileşenleri arasından Parti Meclisi (PM) üyeleri de belirlenecek. PM üyeleri, delegelerin oylamasına tek listeyle sunulacak.

HDP'nin bileşenleri arasında; DBP, ESP, SYKP, Birleşik Devrimci Parti, Yeşiller ve Sol Gelecek gibi siyasi partilerin yanı sıra, SODAP ve HDK de yer alıyor.

Bileşenlerin PM'deki temsiliyetlerine ilişkin belirlenmiş net bir kota bulunmasa da, bileşenler parti içindeki temsiliyet oranları göz önünde bulundurularak konsensus dahilinde PM'de yer buluyor.

HDP'de PM üyeleri belirlenirken, yüzde 50 cinsiyet kotasıyla eşitlik esas alınıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP Genel Sekreteri Ahmet Yıldırım, PM için 100 asil ve 50 yedek üyeleri belirlenirken yüzde 50 cinsiyet kotasının tartışılmaz esas olduğunu söylüyor:

"Bize göre yaşamın, kültürün, sanatın, edebiyatın ve siyasetin en az yarısı kadındır. Biz kadınların bin yıldır ezilmiş ve ötekileştirilmiş halini gidermeyi sadece söylemde tutmayan, bizatihi pratiğe dökme iddiasıyla siyaset yapan bir partiyiz.

"Dolayısıyla kadınların parti yönetimindeki temsiliyetlerine çok önem veriyoruz. Öyle ki partide kadınlarla ilgili tartışmalara da hiçbir şekilde erkekler müdahil olamazlar. PM'de de hiçbir cinsiyetin yüzde elinin altına düşmemesi kati bir karardır."

Pazar günü Ankara Arena'da yapılacak kongrenin HDP'nin en büyük kongresi olması planlanıyor.