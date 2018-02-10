Zeytin Dalı Harekatı: TSK'ya ait bir helikopter düştü, iki asker yaşamını yitirdi

Telif hakkı Getty Images Image caption Zeytin Dalı Harekatı'ndaki TSK birlikleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterin düşmesi sonucu iki asker yaşamını yitirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada helikopterin kırıma uğradığı belirtildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır."

Başbakan Binali Yıldırım, "Helikopterin dış müdahaleyle düşürüldüğüne dair henüz net bir şey yok" derken Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise helikopterin düşürüldüğünü söyledi.

Türk Silahları Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan, TSK'ya ait bir helikopter (Arşiv fotoğrafı)

Erdoğan: Bedelini ödeyecekler

Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TSK'ya ait bir helikopterin düşürülmesinin 'bedelinin ödetileceğini' söyledi:

"Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor.

"Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler."

"Afrin harekatında bir helikopterimiz düşürüldü. Belki bizim helikopterimiz gidecek ama onlar bedelini kat be kat ödeyecek" dedi.

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DHA: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü

Doğan Haber Ajansı (DHA), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını bildirdi.

DHA, olayda yaralanan askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Ajans, Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay milletvekili Fevzi Şanverdi'nin yaralı askerleri ziyarete gittiğini aktardı.