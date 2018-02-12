Telif hakkı Getty Images Image caption 29 Ocak'ta Hatay yakınlarında uçan TSK'ya ait bir helikopter

BBC İzleme Servisi (BBC Monitoring), 10 Şubat'ta düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter hakkında Kürt ve Türk tarafların birbiriyle çelişen açıklamalar geldiğini yazdı.

Basında çıkan haberleri derleyen BBC İzleme Servisi, Türkiye tarafının bir helikopterin düştüğünü duyurduğunu, TSK'nın ise konuyla ilgili inceleme başlattığını belirtti. İzleme Servisi'ne göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise iki helikopterin düşürüldüğünü ve '11 Türk askerinin hayatını kaybettiğini' öne sürdü.

TSK'nın konuyla ilgili açıklamasında helikopterin kırıma uğradığı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilmişti:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır."

TSK Cumartesi günü iki askerin yanı sıra 10 askerin de çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterin düşürüldüğünü söylerken, Başbakan Binali Yıldırım, "Helikopterin dış müdahaleyle düşürüldüğüne dair henüz net bir şey yok" demişti.

Yeni Şafak gazetesi, ATAK helikopterin pilotlarından merkeze gelenen son sesin "yangın ikazı" olduğunu duyurdu.

Haberde "Görüntülerde yangın belirtisi olmadığı için helikopterin içeride alev aldığı ihtimali üzerinde duruluyor" denildi.

Haberde ayrıca helikopterin düşme görüntülerini değerlendiren uzmanların, arıza, düşme ya da düşürülme gibi her ihtimalin olabileceği bilgisini verdikleri kaydedildi.

Uzmanlara göre eğer uçak düşürülmüşse bunun bir füze ya da ağır silahla değil hafif silahla vurulma sonucu gerçekleşmiş olabilir.

Kürt kaynaklardan çelişen açıklamalar

İzleme Servisi'ne göre Suriye Demokratik Güçleri, bir değil iki helikopterin düşürüldüğünü ve toplamda '11 Türk askerinin öldüğünü' iddia etti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin, 11 Şubat'ta yayımladığı açıklamada, Afrin'in Raco bölgesinde iki helikopterin düşürüldüğü, helikopterlerden ilkinde iki, diğerinde dokuz Türk askerinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

SDG, düşürüldüğünü iddia ettiği ikinci helikopterin Sikorsky tipi olduğunu savunuyordu.

BBC İzleme Servisi, SDG'nin açıklamasından önce Kürt medyasında birbiriyle çelişen haberler olduğunu da yazdı.

Halk Koruma Birlikleri (YPG) sözcüsü Brusk Hasaka, TSK'ya ait bir helikopter düşürdüklerini ve helikopterdeki 16 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

YPG'ye bağlı Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise 10 Şubat'taki haberinde YPG'nin bir helikopter düşürdüğünü yazmıştı.

ANHA'nın yayınladığı ve söz konusu olaya ait olduğu iddia edilen videoda, ilk helikopterin düştüğü bölgede ikinci bir helikopter uçarken görülüyor.

TSK Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar 31 askerin yaşamını yitirdiğini ve 143 askerin de yaralandığını açıkladı.

TSK'nın açıklamasında harekâtın başlangıcından beri 627 hedefin imha edildiği ve 1369 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.