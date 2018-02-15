Çipras: Yunanistan toprak bütünlüğüne saldırıları kabul etmeyecek

Telif hakkı Reuters Image caption Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye-Yunanistan arasındaki Kardak krizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye'yle yaşanan Kardak krizi konusunda ülkesinin toprak bütünlüğüne saldırıları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Çipras'ın açıklamaları Türk ve Yunan sahil güvenlik güçlerinin Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında gerginlik yaşamasının ardından geldi.

Ege Denizi'nde Kardak yakınlarda 12 Şubat gecesi yaşanan hareketlilik ertesi gün de devam etmişti.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'nda konuşan Çipras "Mesajımız şimdi yarın ve her zaman açık. Yunanistan toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yöneltilen meydan okumaları kabul etmeyecek ve hoş görmeyecek. Yunanistan oyun oynayan bir ülke değil" dedi.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin doğu sınırı olduğunu söyleyen Çipras, "Bir AB üyesinin egemenlik haklarına karşı saldırgan eylemler ve söylemler AB ve onun bütünlüğüne aykırı" dedi.

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Bölgeye 11 Türk denizaracı gönderilmişti

Doğan Haber Ajansı (DHA), bölgeye 13 Şubat'ta TSİ 14.30'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botunun daha gittiğini, Türk deniz araçlarının sayısının 11'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısının da 8'e yükseldiğini bildirmişti.

Yunanistan'ın Leros Adası'ndan da 2 zodyak botu silahlı Yunan askerleriyle bölgeye gitti.

Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot, İstanköy Adası'na doğru gitti. Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak'a doğru yöneldi. Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80- 100 metre uzaklıkta seyrettiği, diğer botların kayalıklara 1- 2 mil uzaklıkta sabit durduğu bildirildi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularının genişliği 6 deniz mili. Ancak Yunanistan bunu 12 mile çıkarma hakkı olduğunu savunuyor

Yunan medyası Türk sahil güvenlik gemisi ile Yunan botu arasında 'çarpışma' yaşandığını ve Yunan botun hasar gördüğünü duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) de bu haberin ardından Türkiye'ye 'komşunun egemenlik haklarına saygılı olması' uyarısında bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü açıklamasında, Türkiye'yi komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek eylemlere karşı mesafeli olmaya çağırdı.

Sözcü, Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin karasuları ve hava sahası üzerindeki egemenlik haklarına saygılı olması gerektiğini söyledi.

Sözcü, kazada Türk botunun çarptığı Yunan teknesinin AB Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından ortak finanse edildiğini belirtip bu kazanın Avrupa'daki vergi mükelleflerini de ilgilendirdiğini ifade etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak gerilimi

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