Necmettin Erbakan ve MSP'lilerin 12 Eylül dönemindeki mahkeme görüntüleri

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, eski başbakan Necmettin Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981 yılındaki yargılanma görüntüleri var.
Görüntüler, Newsnight programının bu tarihteki Türkiye ile ilgili yayınından alındı. Bu haber paketin tamamı önümüzdeki aylarda yayımlanacak.
BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
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- BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: Birinci bölüm
- BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: İkinci bölüm
- Yıl 1998: Türkiye'de zorla oynatılan ayılar artık özgür
- 1989'da Türkiye 2. bölüm: Gırgır dergisi, gece kulübü Şamdan, Bedri Baykam, Pudding Shop...
- 1989'da Türkiye: Küçük Emrah, başörtüsü eylemleri, 1 Mayıs, Kim Bunlar, üniversiteler...
- Rauf Denktaş'ın BBC röportajları
- 'Atatürk: Türklerin Babası'
- '12 Eylül ve Atatürk'
- BBC Arşivlerinde Türkiye: 1958 yılında İstanbul
- 1975 yılında İstanbul: Birinci bölüm
- 1975 İstanbul: İkinci bölüm
- BBC Arşivlerinde Türkiye: Hippiler İstanbul'da
- 1977 yılından Türkiye görüntüleri
- Yıl 1969: Maria Callas ve Pier Pasolini Türkiye'de
- 1965 yılından Trabzon görüntüleri
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