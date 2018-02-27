Necmettin Erbakan ve MSP'lilerin 12 Eylül dönemindeki mahkeme görüntüleri

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, eski başbakan Necmettin Erbakan ve Milli Selamet Partisi yöneticilerinin 1981 yılındaki yargılanma görüntüleri var.

Görüntüler, Newsnight programının bu tarihteki Türkiye ile ilgili yayınından alındı. Bu haber paketin tamamı önümüzdeki aylarda yayımlanacak.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

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